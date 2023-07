La crisi birmana al centro del vertice Asean in Indonesia

Jakarta, 11 lug. (askanews) – I ministri degli Esteri dell’Asean (Associazioni delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) posano per la foto di famiglia per il vertice a Jakarta, in Indonesia, dominato dalle discussioni sulla crisi in Myanmar e sull’opportunità di riallacciare il dialogo con la giunta birmana.

Nelle immagini di Host Broadcaster si vedono il ministro degli esteri della Malesia, Zambry Abdul Kadir, delle Filippine Enrique Manalo, di Singapour Vivian Balakrishnan, della Thailandia Don Pramudwinai, del Vietnam Bui Thanh Son, dell’Indonesia Retno Marsudi, del Laos Saleumxay Kommasith; e ancora il ministro degli Esteri della Cambogia Prak Sokhonn, di Timor-Est Bendito Freitas e il segretario generale dell’Asean Kao Kim Hourn.