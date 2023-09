La Croce Rossa invia sacchi per salme in Libia

Roma, 15 set. (askanews) – La Croce Rossa invia cartoni contenenti sacchi per salme da Ginevra a Misurata, in Libia. È parte degli aiuti internazionali diretti in Libia dopo che le inondazioni hanno colpito il nord.est del Paese uccidendo almeno 4.000 persone, mentre altre migliaia rimangono disperse, e il bilancio nella sola città di Derna potrebbe superare i 20mila morti.