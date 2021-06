La Cruise collection Dior si ispira ai miti dell’antica Grecia

Atene, 18 giu. (askanews) – Una affascinante rilettura dei miti greci secondo la nuova e personalissima prospettiva di Maria Grazia Chiuri che per la Cruise collection Dior presentata ad Atene ha voluto reinterpretare l’Odissea. Per questa collezione Cruise, che come ormai da tradizione viene presentata fuori dalle tradizionali settimane della moda, la Maison Dior ha pensato a un viaggio partito da Creta passando da Delfi per arrivare ad Atene allo storico Stadio Panatenaico.

In Grecia la direttrice creativa di Dior ha trovato nuova ispirazione.

“Penso che la con la sfilata Cruise ho l’opportunità di conoscere meglio l’artigianato nei diversi paesi. Voglio avere un dialogo con gli artigiani che ho trovato nell’Atelier Dior e anche con il mio background italiano, perché ogni paese ha molti aspetti diversi nella moda, ma anche alcune cose molto simili”.

La collezione parte e si ispira al mondo classico, adattandolo alle esigenze del giorno d’oggi creando una moderna mitologia di simboli e idee.

Le modelle in passerella sfilano con plepli leggeri ma anche ambiti decisamente più moderni con stampe che richiamano le pitture e le statue greche.

Grande cura anche per i dettagli e gli accessori che riprendono le forme dei gioielli antichi.