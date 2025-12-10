La Cucina italiana patrimonio UNESCO; successo di tutti gli italiani

Milano, 10 dic. (askanews) – “Oggi realizziamo un sogno nel vedere la nostra cucina, prima cucina al mondo riconosciuta patrimonio dell’umanità. Un successo per tutti gli italiani, nessuno escluso. E’ stato un appassionante lavoro di squadra di due ministeri, della Cultura e dell’Agricoltura. Grazie ai ministri Giuli, Sangiuliano e al ministro Lollobrigida e grazie al premier Giorgia Meloni per aver creduto nel progetto con forte determinazione.

Sapremo tutelare questo patrimonio per trasmetterlo alle generazioni del futuro” così ha dichiarato Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato alla Cultura con delega Unesco, firmatario della candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’umanità il 24 marzo 2023.