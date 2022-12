La cucina italiana si conferma la migliore al mondo: la classifica di Taste Atlas

Secondo la classifica stilata da Taste Atlas, la cucina italiana si conferma la migliore al mondo: battute Grecia e Spagna, seguite dal Giappone.

Il trionfo della pizza.

La cucina migliore del mondo è italiana: la classifica

Un nuovo importante traguardo per il nostro paese, la cui cucina è stata incoronata come quella più apprezzata a livello mondiale.

A premiare il nostro paese è il portale inglese Taste Atlas, vera e propria enciclopedia di cibo e ricette provenienti da tutto il mondo, che ha stilato una speciale classifica, consentendo agli utenti di votare la propria cucina preferita, dando un voto da 0 a 5.

Dopo aver fatto una media, l’Italia è risultata la più apprezzata, con ben 4,72 punti. Seguono sul podio la Grecia con 4,69 e al terzo posto ex aequo Spagna e Giappone con 4,59 punti.

Ecco le prime 25 posizioni della graduatoria di Taste Atlas:

Italia 4.72 Grecia 4.69 Spagna 4.59 Giappone 4.59 India 4.54 Messico 4.53 Turchia 4.52 Stati Uniti 4.51 Francia 4.51 Perù 4.51 Cina 4.49 Brasile 4.49 Portogallo 4.47 Polonia 4.44 Germania 4.37 Indonesia 4.37 Croazia 4.33 Argentina 4.33 Corea del Sud 4.31 Vietnam 4.31 Ungheria 4.26 Romania 4.25 Filippine 4.25 Iran 4.23 Serbia 4.23 Georgia 4.23

La pizza non si batte

Entrando nei particolari, non c’è nessuna sorpresa: la pizza rimane il prodotto italiano più apprezzato in assoluto (eccellenza piena con il 5 su 5 in classifica), davanti alle tagliatelle al ragù bolognesi e alla pasta alla carbonara.

Seguono il risotto, i ravioli, gli gnocchi, il tiramisù, la bruschetta e il torrone. Per quanto riguarda i prodotto più conosciuti, oltre all’ineguagliabile pizza, troviamo il caffè espresso e gli spaghetti.

Medaglie di legno per la mozzarella e per la lasagna.