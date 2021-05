La cugina di Elisabetta contro Harry e Meghan: “I panni sporchi si lavano in casa”

Una lontana cugina della Regina Elisabetta si è scagliata contro Harry e Meghan in diretta tv.

Una lontana cugina della Regina Elisabetta ha scagliato una frecciatina infuocata contro Harry e Meghan durante una sua intervista al documentario The Queen and Her cousins.

Harry e Meghan: la frecciatina della cugina

L’addio ai titoli nobiliari e la controversa intervista rilasciata da Harry e Meghan alla CBS hanno fatto storcere il naso a molti e, senza mezzi termini, contro i due ex duchi del Sussex si è scagliata anche una lontana cugina della Regina Elisabetta, Olga Romanov, che a proposito della coppia durante la sua intervista a The Queen and Her cousins ha dichiarato: “Io ho imparato presto a starmene zitta, da parte e a non lavare mai i miei panni sporchi in pubblico, in qualsiasi circostanza.

La Regina ci riesce molto bene, no?… La fiaba dipende da quante volte vai in televisione a parlare dei tuoi problemi”. Dopo la controversa intervista da Oprah Winfrey Meghan Markle è tornata a mostrarsi in tv durante il il concerto Vax Live. Per il momento lei ed Harry non hanno replicato pubblicamente alle accuse nei loro confronti.

Harry e Meghan: l’intervista

Durante la loro intervista da Oprah Winfrey Harry e Meghan hanno gettato pesanti ombre sulla famiglia reale, affermando che sarebbero state pronunciate addirittura frasi razziste contro il loro primogenito, Archie Harrison.

La coppia ha sollevato dalle accuse la sovrana, che con loro sarebbe sempre stata “una nonna perfetta”. In tanti hanno creduto che dietro le accuse di Harry e Meghan ci fossero William e sua moglie Kate Middleton, ma sulla vicenda al momento non vi sono conferme.

Harry e Meghan: i funerali di Filippo

Mentre Meghan ha dovuto assentarsi dai funerali del Principe Filippo per via della sua gravidanza, Harry ha raggiunto i familiari per partecipare alle esequie.

Durante i funerali lui e suo fratello William si sono mostrati sereni e in buoni rapporti, e insieme avevano fatto ritorno a casa camminando l’uno accanto all’altro. Proprio William – secondo indiscrezioni – avrebbe partecipato al primo colloquio telefonico tra Harry e suo padre Carlo, i cui rapporti non sarebbero dei migliori.

Dopo i funerali Harry è tornato in tutta fretta negli States, dove presto lui e Meghan avranno la loro seconda figlia. La piccola dovrebbe nascere entro giugno e al momento non è ancora noto il nome.