La Dama e l’Unicorno, gli splendidi arazzi medievali a Tolosa

Roma, 2 nov. (askanews) – In mostra al Museo del Mattatoio di Tolosa gli splendidi arazzi del ciclo della Dama con l’Unicorno, tessuti di sera e lana nel 1500 per una ricca famiglia lionese. I sei pezzi che compongono l’enorme lavoro, allegorie dei cinque sensi e dell’anima, sono stati esibiti solo tre volte nella storia recente fuori dal museo di Cluny di Parigi dove risiedono abitualmente. Saranno in mostra fino al 16 gennaio.