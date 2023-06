Home > Askanews > La Dda arresta 4 afghani in Germania e Francia: ricollocavano migranti La Dda arresta 4 afghani in Germania e Francia: ricollocavano migranti

Roma, 6 giu. (askanews) – Ricollocavano i migranti clandestini in Italia. Per questo 4 cittadini afghani sono stati arrestati tra Francia e Germania dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, in seguito alle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda). Le accuse vanno dal “favoreggiamento pluriaggravato dell’immigrazione clandestina” all'”esercizio abusivo dell’intermediazione finanziaria”. I carabinieri hanno riferito di aver sequestrato parte dei proventi, senza precisarne l’entità, e il mezzo usato per trasportare i migranti. L’indagine si è avvalsa della cooperazione internazionale di Eurojust, sul lato giudiziario, e di Europol per le analisi e il contributo delle banche dati. A collaborare con i carabinieri reggini, in Germania, la Bundespolizei e, in Francia, la Police Nationale e le Brigate Mobili di ricerca della Direzione Centrale della Polizia di frontiera di Bordeaux e Marsiglia.

