La denuncia dei vigili del fuoco: “Colpiti con palline da golf mentre spegnevamo un incendio”

Alcuni equipaggi dei pompieri impegnati nello spegnimento di un rogo in una riserva hanno denunciato di essere stati colpiti da palline da golf

È un episodio che lascia soncertati quello messo in atto contro i soccorritori per eccellenza, i vigili del fuoco, impegnati in un intervento di emergenza e che hanno dovuto fare i conti con il gesto sconsiderato di alcune persone. Tutto è accaduto all’interno di una nota riserva naturale interessata da un violento incendio difficile da domare: diverse squadre dei pompieri sono dunque intervenute per combattre e contrastare le fiamme, cercando di circoscriverle.

Quando qualcuno, come da loro stessi denunciato, li avrebbe colpiti con delle palline da golf mentre, pompe alla mano, gettavano acqua sul fuoco. La riserva in questione è quella inglese di Oak Tree, nel Nottinghamshire. L’intervento dei vigili del fuoco è durato oltre tre ore e solo intorno alle 22 hanno potuto dichiararlo concluso, ma accanto alla gioia per aver arginato i danni è sopraggiunta la rabbia per quanto loro accaduto.

E nelle ore successive i comandanti dei vigili del fuoco hanno rilasciato una dichiarazione ed un appello: “Gli attacchi ai nostri equipaggi mentre svolgono il loro lavoro sono completamente inaccettabili e lavoreremo con i nostri colleghi della polizia per identificare i responsabili”. Da qui la richiesta e l’invito a chiunque abbia assistito all’episodio o abbia informazioni in merito a mettersi subito in contatto con la polizia per dare loro una mano e consentire agli agenti di risalire rapidamente ai responsabili.

Last night a fire was started deliberately at Oak Tree Nature Reserve and our crews were attacked as they went about their job.

This is unacceptable and we ask anyone with information to contact @nottspolice 101.

More ▶️ https://t.co/WzaXgO7FRy

📸 @ShirebrookFire & Hucknall pic.twitter.com/lmBKdUE4MS

— Nottinghamshire Fire and Rescue Service (@nottsfire) July 16, 2022