La denuncia: missile russo colpisce ospedale a Zaporizhzhia, ucciso un neonato

Un missile russo colpisce ospedale a Zaporizhzhia e viene ucciso un neonato, solo ieri e lì vicino una strage contro persone in fila per il pane

La terribile denuncia arriva in questa ore da un post su Twitter: un missile russo colpisce un ospedale a Zaporizhzhia e sarebbe stato ucciso un neonato.

Lo ha rivelato il capo dell’amministrazione Oleksandr Starukh citando il centro sanitario di Vilniansk. Ecco il testo del post dell’amministratore: “Gli invasori russi hanno lanciato missili contro il reparto di maternità di un ospedale di Vilniansk, uccidendo un neonato”.

Missile su un ospedale, ucciso un neonato

Le autorità ucraine riferiscono dunque di un bombardamento avvenuto nelle scorse ore nella città controllata dalle forze armate di Kiev ma contesta da quelle russe e su Twitter sono comparse alcune foto relative ai momenti immediatamente successivi all’attacco.

Oleksandr Starukh non ha dubbi: “Gli occupanti hanno lanciato enormi missili contro un piccolo reparto maternità dell’ospedale di Vilniansk. Il dolore riempie i nostri cuori: un neonato è stato ucciso”.

La zona al centro di un’offensiva missilistica

L’area è da giorni ormai target missilistico di elezione da parte delle truppe di Mosca e molto razzi hanno colpito le città di Komyshuvakha e Novotroitske. Un altro razzo avrebbe centrato ieri le persone in fila per il pane in una scuola di Orikhiv facendo una vittima.

Solo domenica scorsa l’Aiea poi aveva lanciato l’ennesimo allarme chiedendo di interrompere immediatamente i raid: “Le notizie dal nostro team di ieri e di questa mattina sono estremamente inquietanti, le esplosioni si sono verificate nel sito di questa importante centrale nucleare, il che è del tutto inaccettabile”.