La destra sotto i Pirenei, cosa chiede Vox, partito spagnolo spinto da Meloni

I punti di contatto con l'agenda di Fratelli d'Italia e la rotta comune delle due destre mediterranee: cosa chiede Vox, partito spagnolo spinto da Meloni

Ma cosa chiede Vox, partito spagnolo spinto da Giorgia Meloni ed al quale la leader di Fdi ha augurato di primeggiare nelle elezioni in Spagna? La formazione guidata dal basco e nipote di un franchista Santiago Abascal ha posizioni nette su migranti, aborto e violenza di genere.

Da un palco di Vox a Marbella Mleoni tenne il famoso (o famigerato) comizio su “io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana”. Ed Abascal, detto El Facha nel programma elettorale del 2019 aveva messo in chiari i punti di “convergrenza” con quelli tradizionali di Fratelli d’Italia.

Cosa chiede Vox, il partito che Meloni stima

Sull’aborto la formazione è stata la sola con i Popolari ad opporsi alla riforma del Codice Penale, poi approvata, che “sanziona con pene da tre mesi a un anno di reclusione o servizi sociali chi molesta o limita la libertà di una donna che vuole esercitare il suo diritto di interrompere la gravidanza”.

“Deportazione degli immigrati clandestini”

Vox oggi avrebbe il 14% dei consensi ed ha in agenda la limitazione ai visti regolari per gli immigrati, poi parla anche di “deportazione degli immigrati clandestini” e di quelli “che si trovano legalmente in territorio spagnolo ma che hanno commesso reati minori o più gravi”, come ricorda il Fatto Quotidiano. E sulla violenza di genere e sul femminicidio? Vox vuole un ritorno al passato con “l’abrogazione della legge sulla violenza di genere”.