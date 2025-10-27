"La diaspora delle Vele", Francesca Comencini torna a Scampia

Roma, 27 ott. (askanews) – Racconta la trasformazione di un quartiere, Scampia, e il senso di comunità di alcuni suoi abitanti “La diaspora delle Vele”, il documentario scritto e diretto da Francesca Comencini che è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e arriverà su Sky Documentaries, Sky Atlantic e su NOW a gennaio 2026.

Comencini ha raccolto le testimonianze di alcuni abitanti che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni dopo il tragico crollo di un ballatoio della Vela Celeste, nel luglio 2024. Il documentario racconta la loro attesa e la speranza di tornare in quel luogo controverso della periferia nord di Napoli, profondamente radicato nell’anima di chi vi è cresciuto. Francesca Comencini ha co-diretto per quattro stagioni la serie “Gomorra”, quindi conosce bene Scampia e le Vele, dove era arrivata la prima volta più di dieci anni fa. “L’ho vista cambiare moltissimo Scampia, ho visto che diventava un luogo più aperto, meno invaso da questo traffico di droga che controllava un po’ tutto. – ha raccontato la regista – E sempre ho sentito però, già dalla prima volta, parallelamente a queste criticità, che onestamente c’erano, non le aveva inventate qualcuno, ho sentito sempre un senso di accoglienza”.

Con il piano di rigenerazione delle Vele avviato dal Comune di Napoli quasi 2000 persone sono state evacuate e ricollocate in alloggi provvisori, ma non hanno perso affatto il loro senso di comunità e di appartenenza. “Credo che loro stiamo costruendo nuovi alloggi, sempre a Scampia, che siano fatti appunto con criteri urbanistici architettonici, anche ecologici, di case non solo vivibili ma anche belle – ha spiegato Comencini – puntano a rovesciare completamente il senso di quello che veniva visto come un quartiere problematico, come loro stessi dicono una specie di discarica sociale”.