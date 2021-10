La dieta a zona: i benefici antinfiammatori

La dieta zona aiuta a consumare cibi che siano ricchi di nutrienti, quali proteine e grassi, insieme ai carboidrati, per prevenire l'infiammazione.

Considerando che ciò che si consuma e si porta in tavola può essere dannoso ed essere causa dell’infiammazione cronica, è bene cominciare a cambiare le proprie abitudini alimentari per uno stile di vita più sano. Per questo seguire un regime come la dieta a zona è fondamentale, dal momento che ha proprietà antinfiammatorie.

Vediamo in cosa consiste.

La dieta a zona

Alcuni cibi e abitudini alimentari che sono ricche di zuccheri e di grassi possono far aumentare l’infiammazione. Per questa ragione, per prevenirla ed evitarla risulta fondamentale seguire una dieta a zona in cui i pasti siano bilanciati e ricca di alimenti con Omega 6 e grassi saturi. Nella dieta zona il cibo deve essere a base di carboidrati, proteine e grassi in modo che diventi un alleato.

L’organismo ha bisogno di carboidrati, ma è importante consumarne la giusta quantità senza eccedere. Le proteine si consumano a ogni pasto, ma sempre entro certi limiti. Inoltre, è molto importante che siano presenti anche degli alimenti che contengano grassi non infiammatori che hanno una serie di proprietà e benefici per l’infiammazione.

Seguirla è molto semplice, perché come in ogni dieta, si compone dei tre pasti principali e i due spuntini della mattina e di metà pomeriggio.

Bisogna che la ripartizione dei vari alimenti da consumare sia così suddivisa: 40% di carboidrati, 30% di proteine e il restante 30% di grassi. Bisogna consumare alimenti che siano ricchi di Omega 3 e di polifenoli, tra cui alghe, frutti di bosco che hanno i benefici adatti per prevenire l’infiammazione.

Inoltre, la dieta zona è considerata la miglior dieta antinfiammatoria che si possa seguire. Oltre a questi alimenti, ve ne sono altri indispensabili da portare in tavola, tra cui frutta e verdura di ogni tipo, soprattutto se di stagione, carne bianca, latticini magri, uova, olio di oliva, la frutta secca, ma anche il salmone proprio perché ricco di Omega 3.

Dieta a zona: benefici

Si pensa sempre all’infiammazione come qualcosa di pericoloso e di nocivo, ma secondo gli esperti del settore non è affatto così in quanto può essere importante dal momento che aiuta a sopravvivere, altri si sarebbe bersaglio di batteri e vari microrganismi. Seguire la dieta zona è importante anche per una serie di benefici che un regime del genere dona per l’infiammazione.

L’infiammazione è una sorta di difesa che mette in atto l’organismo in modo da proteggere da lesioni o ferite che farebbero maggiore fatica a guarire o cicatrizzarsi. La nutrizione adatta e una alimentazione equilibrata sono altrettanto importanti in quanto contribuiscono a un notevole miglioramento della salute, in generale.

La dieta zona per funzionare e prevenire l’infiammazione deve essere a base di carboidrati che, insieme al giusto apporto di proteine, permettono di mantenere i livelli di glucosio nel sangue. Inoltre, consumare grassi non infiammatori permette all’organismo di rilasciare gli ormoni della sazietà e quindi di non eccedere eccessivamente ai pasti.

Seguire un regime del genere con un basso apporto calorico, permette non solo di evitare i morsi della fame, ma anche ridurre l’infiammazione. La quantità di adipe può portare a un aumento della infiammazione, per cui sarebbe bene non superare la percentuale di massa grassa che nelle donne è del 25%, mentre per gli uomini del 15%. Con un regime del genere, si è maggiormente attivi ed energici, più concentrati e anche i capelli e le unghie risentono di un notevole benessere.

