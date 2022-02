La dieta che allunga la vita: come seguirla e i benefici

Il consumo di cibi come avocado, legumi, cereali è fondamentale da assumere nella dieta dal momento che aiutano ad allungare la vita.

L’alimentazione sana e bilanciata va di pari passo con la longevità. Per poter allungare le proprie aspettative di vita, è molto importante concentrarsi sul cibo da consumare che può sicuramente aiutare. Uno studio effettuato da un team permette di seguire una dieta che allunga la vita e che dona vari benefici. Qui spieghiamo i risultati dello studio e come fare.

Dieta che allunga la vita

Per vivere più a lungo e soprattutto in modo sano e salutare, è molto importante cercare di seguire nel proprio percorso una dieta che si basa su una alimentazione ben equilibrata che possa aiutare a migliorare il proprio stile di vita e vivere per molto tempo. In base a degli studi che sono stati fatti da un team di esperti presso l’Università di Bergen, in Norvegia, è assolutamente possibile apportando alcune modifiche al proprio stile di vita.

Secondo gli esperti del settore, bisogna inserire nella propria dieta tutti quegli alimenti che permettono di allungare la vita fino a 10 anni. In questo regime alimentare considerato l’elisir di lunga vita, bisogna introdurre alimenti come legumi, cereali e noci cercando di evitare la carne rossa e troppo lavorata.

In base alle fonti raccolte da questo team di professionisti norvegesi, consumare alimenti quali frutta a guscio, verdure, cercando di ridurre il consumo di uova e latticini, permette di incidere sull’aspettativa di vita in modo da guadagnare fino a 10 anni. Secondo questi professionisti, consumare questi alimenti consente di rallentare l’invecchiamento e quindi di sviluppare un regime per la longevità.

Un regime che include tantissimi legumi, quali fagioli, piselli e lenticchie, avena, orzo e riso integrale. Per quanto riguarda le verdure, si consigliano almeno 5 porzioni al giorno, tra un pomodoro, un peperone, foglie di insalata mista, un avocado e anche una zuppa di verdure.

Dieta che allunga la vita: benefici

In base al parere degli esperti del settore, seguire la dieta che allunga la vita permette di apportare vari benefici e vantaggi, non solo al fisico, ma anche alla longevità dal momento che contrasta e rallenta l’invecchiamento. Modificare e cambiare le proprie abitudini alimentari consumando determinati cibi permette di guadagnare molti più anni.

Secondo le fonti studiate, sarebbero i giovani a ottenere maggiori benefici da questa dieta, mentre per le persone anziane l’aspettativa di vita avrebbe un impatto minore, ma comunque sempre molto importante e fondamentale. Per un giovane di 20 anni, consumare gli alimenti di questa dieta permette di aumentare di almeno 10 anni la propria aspettativa di vita.

Per un soggetto anziano di anni 60, questa dieta aumenta l’aspettativa di vita di circa 8 anni. Le persone di circa 80 anni hanno la possibilità di guadagnare fino a 3-4 anni di vita in più. Gli stessi esperti affermano anche che mettere in pratica un regime alimentare del genere può essere molto difficile dal momento che ha bisogno di tempo.

I ricercatori, durante lo studio effettuato, hanno anche previsto una sorta di passaggio intermedio e graduale, quindi un regime maggiormente facile da seguire, ma che permette allo stesso modo di apportare ottimi benefici. Conoscere le proprietà dei vari alimenti permette di guadagnarne in salute.

