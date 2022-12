La dieta Cram: come dimagrire 2 chili in 3 giorni

La dieta Cram: come dimagrire 2 chili in 3 giorni

La dieta Cram: come dimagrire 2 chili in 3 giorni

Con la dieta Cram che si compone di solo 4 alimenti, ovvero cereali, riso, mele e latte, è possibile tornare in forma in poco tempo dimagrendo rapidamente.

Sono diversi i regimi alimentari da seguire per poter perdere peso e dimagrire. Per eliminare i chili in eccesso in pochi giorni dopo un periodo di stravizi, la dieta Cram è il regime ideale da seguire per i benefici che apporta. Scopriamo in cosa consiste, come funziona e perché si chiama in questo modo, oltre agli alimenti da assumere.

Dieta Cram

Un regime alimentare il cui nome di dieta Cram sta a indicare il nome di quattro alimenti quali Cereals (Cereali), Rice (Riso), Apple (Mela) e Milk (Latte). Sono gli unici alimenti concessi in questo regime anche se ci sono delle variazioni e dei cambiamenti che sicuramente non compromettono al buona riuscita.

I cereali devono essere integrali e sono derivati della pasta, ma anche della farina d’avena e invece del latte si consiglia anche di assumere il kefir. Sono concessi davvero pochi condimenti, tra cui olio Evo, basilico, limone e zenzero a cui si aggiunge poi il consumo di almeno 2 litri di acqua da bere ogni giorno.

Sebbene la dieta Cram sia un regime alquanto restrittivo e rigido, quindi non facile da seguire e non indicato per tutti, permette però di far perdere rapidamente peso e chili in eccesso. Infatti, grazie a questo regime in 3 giorni è assolutamente possibile dimagrire fino a 2 chili. In corrispondenza del periodo festivo, può essere il programma alimentare da seguire.

Secondo gli esperti, si tratta di un regime facile da seguire per dimagrire e perdere, anche perché si basa su una seri di alimenti, 4 per la precisione, che sono facilmente reperibili ovunque e che si hanno in casa. Per tre giorni consumare questi alimenti aiuta dal momento che i cereali aiutano per la flora intestinale, mentre le mele saziano anche grazie alla pectina all’interno.

Dieta Cram: funzionamento

Questo regime alimentare, proprio per i 4 alimenti che comprende, è molto facile da seguire e, considerando il fatto che bisogna seguirla soltanto per 3 giorni, è assolutamente fattibile. Con i cibi contenuti e presenti nella dieta Cram, è possibile perdere i liquidi in eccesso. Inoltre, i cibi come cereali, riso, mele e latte permettono di placare il senso di fame e fornire le giuste proteine.

Inoltre, i cereali integrali e la mela, soprattutto se consumata con la buccia, permette di regolare il transito intestinale, oltre a dare maggiore senso di sazietà. Si raccomanda di non eccedere oltre i 3 giorni che sono il tempo limite e bisogna sempre chiedere il consulto di un esperto del settore per cominciarla e capire se è il regime adatto.

Considerando che è un regime alquanto monotono, dato i 4 alimenti concessi, è possibile cercare di aggiungere qualcosa in particolare. Per esempio, è possibile condire il riso integrale con dell’olio e basilico per un piatto sano e fresco al tempo stesso. Un frutto come la mela è ottimo da consumare sia come spuntino di metà mattina che merenda.

Un regime del genere è consigliato per chi vuole prepararsi per un evento o una occasione speciale ed essere in forma. Come ogni programma alimentare, anche la dieta Cram si struttura con 5 pasti così composti da colazione, pranzo e cena + i due spuntini di metà mattina e del pomeriggio che, oltre alla mela, consentono anche un bicchiere di latte scremato.

Dieta Cram: miglior integratore

Considerando che la dieta Cram aiuta a ottenere risultati importanti in poco tempo, per ottenere maggiori benefici, si può integrare il programma con un supporto alimentare molto apprezzato anche dai consumatori e dai nutrizionisti. Si tratta di Spirulina Ultra, di origine italiana a base di elementi naturali.

Un integratore in compresse che dona tutte le proprietà di cui il corpo ha bisogno per dimagrire. Infatti, permette di stimolare il metabolismo in modo da bruciare le calorie e i chili in più, anche nella fase di riposo, aiuta nell’assimilazione digestiva dei nutrienti e controlla il senso di fame impedendo di andare incontro ad abbuffate, mantenendo anche la forma fisica a lungo.

Questa formula naturale considerata la migliore in commercio per i risultati sicuri funziona in maniera efficace perché si compone di elementi naturali che sono privi di controindicazioni ed effetti collaterali come l’alga spirulina che funge sia da sostegno che ricostituente, arrestando le cellule adipose e la gymnema, una erba che metabolizza i carboidrati e lipidi saziando nel modo giusto.

Inoltre è anche notificato come sicuro dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si consumano fino a due compresse al giorno con un bicchiere d’acqua poco prima dei pasti di pranzo e cena per iniziare a ottenere i primi risultati.

Per la sua formula esclusiva e originale ed evitare le imitazioni, si raccomanda di non ordinarlo nei negozi fisici o e-commerce, ma soltanto tramite la pagina ufficiale del produttore dove si immettono i dati nel form per attivare la promozione rimanendo in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Spirulina Ultra ha un costo promozionale di 4 confezioni al prezzo di 49,99€ invece di 200 con pagamento possibile tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.