La dieta di Alba Parietti: i suoi segreti per mantenersi in forma a 60 anni

Alba Parietti ha un fisico davvero mozzafiato: ecco i segreti della modella e conduttrice televisiva per essere così in forma

Alba Parietti, nota modella e conduttrice televisiva icona sexy degli anni ’90, mantiene ancora oggi un fisico invidiabile. La donna, nata a Torino nel luglio del 1961, sfoggia una silhouette perfetta: ecco i suoi segreti tra dieta e allenamento.

Alba Parietti e il suo fisico mozzafiato: il segreto della sua bellezza

La Parietti in una recente intervista ha raccontato di seguire una particolare dieta per mantenere il suo fisico sempre tonico e in forma. La conduttrice televisiva segue i consigli alimentari del dottor Nicola Sorrentino, con il quale lavorano anche altre star della TV. La piemontese segue alla lettera i dettami della dieta mediterranea, alterna primi e secondi piatti accompagnati da verdure di stagione.

Alba Parietti e la dieta mediterranea: cosa mangia la conduttrice televisiva?

Alba Parietti non disdegna un buon piatto di pasta o di riso a pranzo, mentre a cena predilige carne bianca o pesce accompagnato da verdure lesse. La cosa fondamentale per la modella è ridurre al minimo la percentuale di grassi saturi all’interno della sua alimentazione. Alba evita di mangiare cibi fritti, ma anche carne rossa, dolci e burro.