La dieta di Alessia Marcuzzi: i segreti di bellezza della showgirl

La bravissima presentatrice televisiva Alessia Marcuzzi ha un fisico davvero invidiabile: ecco tutti i segreti della sua alimentazione

Che cosa mangia Alessia Marcuzzi per tenersi in forma? La donna, che compirà 50 anni il prossimo 11 novembre, ha un fisico davvero invidiabile. Tra i segreti della sua splendida forma fisica anche le ricette della nonna!

Alessia Marcuzzi, la dieta della showgirl romana

Dalle informazioni che sono circolate sull’alimentazione di Alessia Marcuzzi, si è scoperto che la 49enne presentatrice televisiva segue una particolare dieta per tenersi in forma. La Marcuzzi inizia la sua giornata, molto presto al mattino, bevendo un buon bicchiere di acqua calda con limone e zenzero. A pranzo ama cucinarsi un buon piatto di pasta, talvolta integrale, o del riso, mentre a cena predilige un secondo, che sia carne (sempre bianca) o pesce.

Pietanze sempre leggere e salutari, accompagnate durante la giornata da alcuni spuntini a base di frutta secca.

I segreti della sua forma fisica

Ma come fa Alessia ad essere sempre in forma smagliante? Un’ottima dieta non basta. La Marcuzzi unisce al cibo sano anche dell’attività fisica frequente. Su Instragram spesso posta i video dei suoi allenamenti total body. Per finire, un segreto svelatole dalla sua nonna, un buon piatto della tradizione (in questo caso pugliese come nonna Carmelina), non fa mai male!