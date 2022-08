La dieta di Anna Falchi: tutti i suoi segreti di bellezza

La bellissima Anna Falchi ha raccontato in una recente intervista quali sono i segreti della sua bellezza: dieta e allenamento

Anna Falchi, riconosciuta da tutti come una delle donne più belle dello spettacolo italiano, ha raccontato in una recente intervista tutti i segreti della sua bellezza che sembra non poter invecchiare mai. Nata nel 1972, Anna Falchi, ha ancora oggi un fisico davvero invidiabile, frutto di duri allenamenti e una buona dieta.

La dieta di Anna Falchi: i segreti della sua forma fisica

La soubrette italo-finlandese ha da sempre un fisico ai limiti della perfezione, sin da quando, giovanissima, partecipò al concorso di Miss Italia. La ragazza aveva solo 17 anni all’epoca, era il 1989, ma il suo fisico attuale non ha molto da invidiare a quella prima versione diventata famosa sul piccolo schermo.

Anna Falchi, l’intervista alla showgirl italiana

La conduttrice televisiva ha raccontato in una recente intervista quali sono i segreti della sua bellezza. Non è tutto merito della natura, per rimanere sempre in forma, Anna Falchi deve seguire una particolare dieta e un buon allenamento diviso in diverse sedute settimanali. La Falchi ha spiegato anche di non prendere il sole da molto tempo, per proteggere la sua pelle e la sua bellezza: “Non prendo sole sul viso dal 2000, il che è un ottimo anti-age, e non amo i dolci: è la mia salvezza.

I peccati di gola che mi concedo sono più che altro pane e mortadella, salame e formaggi ma senza eccedere. La sera mangio poco, quasi nulla. E faccio sport: tapis roulant e yoga.”