La dieta di Anna Tatangelo: come fa la cantante a mantenersi in forma?

I segreti della bellissima e bravissima cantante Anna Tatangelo: come fa ad essere sempre così in forma? La sua dieta e gli allenamenti

Come fa Anna Tatangelo ad essere sempre così in forma? La cantante partenopea da quasi 2 milioni di followers su Instagram ha da sempre un fisico davvero invidiabile. La Tatangelo, che da anni ha ormai una carriera ben avviata anche nel mondo televisivo, si allena tantissime volte a settimana per avere un fisico perfetto.

Anna Tatangelo, i segreti della sua bellezza: la dieta

La 35enne ha recentemente spiegato cosa c’è dietro alla sua perfetta forma. Il fisico snello e asciutto, non ha neanche particolarmente risentito della gravidanza. Il suo stile di vita è sano: la cantante ha spiegato di non seguire una particolare dieta, ma di limitarsi a mangiare bene e nelle giuste quantità. Ogni tanto, però, non riesce a dire di no a qualche sgarro goloso: Anna è un’amante della pizza, ma anche del cioccolato.

Gli allenamenti 5 volte a settimana

Per avere un fisico come quello di Anna Tatangelo non basta però stare attenti a tavola. Anche la componente degli allenamenti è importante e la cantante lo sa. Anna ha spiegato che si allena per ben 5 giorni su 7, ogni settimana, cercando di far coadiuvare gli impegni lavorativi con la palestra: “Educare il corpo e la mente allo sport, entrambe attività capaci di darci la carica e una sensazione di benessere.”