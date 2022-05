La dieta di Anne Hathaway: tutti i segreti di bellezza dell’attrice

Anne Hathaway, attrice e mamma, impegnata per la salvaguardia del pianeta, segue una dieta particolare per tenersi in forma.

Anne Hathaway non è solo un’attrice da Premio Oscar, ma anche una mamma attenta e una donna impegnata per la salvaguardia del pianeta. I suoi segreti di bellezza vanno dallo sport all’alimentazione.

Anne Hathaway allenamento: dallo yoga alla corsa

Anne Hathaway ha quasi 40 anni, è nata a New York, ed è un’attrice da Premio Oscar (2013). È anche una mamma, una donna impegnata nella salvaguardia del pianeta e una grande sportiva. Ha sempre amato camminare a piedi per la città, correre e andare in bicicletta. Da un po’ di tempo ha una grande passione per lo yoga. Ha preso delle lezioni per interpretare il ruolo di Rebekah Neumann, sul set di WeCrashed, miniserie in cui recita accanto a Jared Leto.

“Mi sono davvero appassionata grazie alla mia insegnante e credo di voler continuare” ha dichiarato in un’intervista. Per mantenersi in forma nel corso degli anni l’attrice ha cambiato tipo di allenamento. Con il suo personal trainer lavora cinque giorni a settimana su circuiti di vario tipo. Il suo scopo non è quello di aumentare la massa muscolare, ma di rendere i tessuti più tonici. Anne Hathaway fa pesi, corsa, arti marziali, trekking, pilates e aerobica e, anche se lei stess ha ammesso di non averne mai voglia, ha dichiarato di sentirsi molto meglio.

La cura della pelle e la dieta

L’attrice ha una pelle molto chiara e sensibile, per questo non esce mai di casa senza una protezione pari o superiore alla gradazione 50, anche d’inverno. Fa anche dei trattamenti specifici, con una crema viso a base di escrementi di usignolo e una crema di riso. Per quanto riguarda la sua dieta, ha scelto un’alimentazione di tipo vegano, che ha interrotto per un breve periodo e poi ha ripreso.

Predilige le verdure, la maggior parte delle quali crude “oppure cotte ma a temperature inferiori a 140 gradi Fahrenheit. Dovremmo fare tutti di più per mangiare quante più verdure possibili“.