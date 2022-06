La dieta di Aurora Ramazzotti: come si tiene in forma la figlia di Eros e Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti come fa a mantenere il suo fisico incantevole? Lei stessa ha raccontato i segreti di cui non può proprio fare a meno.

Ce ne vuole di coraggio per mostrarsi come si è davvero, senza trucco né inganno. Così perfetta nelle mille imperfezioni. Lo sa bene Aurora Ramazzotti, che non senza faticare ha trovato la forza per mettersi a nudo e mostrarsi così com’è veramente.

Ha mostrato l’acne e la sua bellezza acqua e sapone, diventando esempio di body positivity. Il suo fisico oggi è impeccabile: come fa a mantenersi in forma?

La dieta di Aurora Ramazzotti

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti negli anni si è fatta conoscere e apprezzare dai fan, che le sono fedeli sui social. In tantissimi la seguono e si divertono con i contenuti che condivide. In vista dell’estate, le fan di Aurora sono desiderose di conoscere i suoi segreti di bellezza.

Qual è la sua dieta e come fa a mantenersi in forma?

Di recente, dopo il mancamento avuto mentre si trovava sui Navigli, la giovane Ramazzotti aveva fatto preoccupare i fan. Ora sta bene e si prepara a godersi l’estate. Il suo segreto per essere sempre tonica e bella? Tanto allenamento.

Palestra, corsa e allenamento le hanno cambiato la vita.

Lo ha confidato lei stessa a Vanity Fair, dichiarando: “Non è stato un processo facile. Guardando indietro sicuramente molto di ciò che mi ha più cambiata è avvenuto senza che me ne accorgessi, come una conseguenza a tutto il resto. Prima della corsa la dieta era un miraggio lontano, una di quelle cose che leggi sui meme online e ti ci rivedi. Da adolescente tornavo dalle serate e il mio spuntino di punta erano le forme di brie intere.

Non avevo alcuna intenzione di cambiare quella parte della mia vita. Eppure, è successo. La sveglia delle 5.30 per allenarmi prima di affrontare una giornata lavorativa non me la sarei sognata neanche nel peggior incubo. Ed eccomi qua a farlo quasi tutte le settimane”.

Pare che Aurora non stia seguendo una dieta particolare, ma pone particolare attenzione a ciò che mangia, prediligendo una dieta sana. “Ho perso tante conoscenze e abitudini che prima mi sembravano fondamentali, smesso di avere sempre bisogno di uscire, bere, trasgredire. Pian piano le priorità si sono fatte sempre più chiare. Cerco di alimentarmi bene e ascolto il mio corpo e la mia pelle, ma preferisco farmi qualche chilometro in più che privarmi del cibo“, ha aggiunto.