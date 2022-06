La dieta di Barbara D’Urso: cosa mangia la presentatrice?

La nota conduttrice televisiva, che da anni è protagonista di diversi show di Mediaset, Barbara D'Urso, segue una dieta veramente particolare

Quali sono i segreti di Barbara D’Urso per tenersi in forma? La conduttrice televisiva, volto amato dei programmi di Medaiset, segue una dieta particolare che ha raccontato in una recente intervista per il quotidiano ‘la Repubblica’.

La dieta di Barbara D’Urso: cosa mangia la conduttrice televisiva

Barbara D’Urso ha raccontato ai microfoni di ‘La Repubblica’ che segue da anni una dieta particolare, consigliatale da un professionista dell’alimentazione. Si tratta di una dieta antiossidante e anti-invecchiamento, che segue, tra le altre cose il Ph degli alimenti.

Colazione, pranzo e cena: cosa mangia Barbara D’Urso

La D’Urso ha spiegato che di solito a colazione si ciba con una fetta di pane integrale, uno yogurt naturale e spesso con un centrifugato di rape rosse, carote e miele.

A pranzo “Carmelita” ama concedersi della pasta integrale o del riso con verdure, un cucchiaio di olio di oliva a crudo e circa 150 grammi di pesce. In alternativa al secondo un etto di tofu. Per cena, invece, un secondo a scelta, accompagnato sempre da verdure cotte e una fetta di pane integrale, il tutto condito da un buon bicchiere di vino rosso.