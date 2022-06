La dieta di Belen Rodriguez: come si mantiene in forma la showgirl argentina

Come fa Belen Rodriguez ad avere un fisico sinuoso e scolpito? Quali sono i segreti di una dieta sana secondo la famosa showgirl argentina?

È una delle showgirl più amate del momento, che piace per la sua solarità, ma anche per il suo fascino elegante, raffinato e sensuale. Belen Rodriguez unisce al suo carisma tanta bellezza e sui social ha svelato alcuni segreti della sua dieta.

Belen Rodriguez, qual è la sua dieta

Qual è la dieta della maggiore di casa Rodriguez? Attraverso alcuni contenuti pubblicati sul suo profilo Instagram, dove Belen è sempre attivissima, l’argentina ha svelato alcuni trucchi per tenersi in forma.

Mamma e lavoratrice appassionata, Belen Rodriguez è una delle showgirl più chiacchierate del nostro Paese. Abituata a finire sulle copertine di magazine e settimanali per i suoi amori e altri gossip, Belen – al fianco di Stefano De Martino e in compagnia dei suoi due bambini – appare raggiante.

In vista dell’estate, le fan sono curiose di conoscere i segreti di bellezza dell’argentina più famosa d’Italia.

Come fa a tenersi in forma? In alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram Belen mostra la sua routine, che è a base di un frullato detox fatto con frutta e verdura. Continua con una colazione abbondante, proteica, con vitamina C e senza carboidrati, a base di uova strapazzate, prosciutto cotto, avocado e fiocchi di latte, a cui aggiunge una spremuta d’arancia e un caffè.

Non mancano pranzi leggeri, composti da una semplice vellutata, ma anche cene più sfiziose con pizza e patatine fritte. Non si conosce nei dettagli la dieta di Belen, ma è certo che privilegia una dieta sana e bilanciata, senza dimenticare pilates e tanta attività fisica.