La dieta di Cannavacciuolo: come è dimagrito 30 chili

La dieta di Cannavaccicuolo si basa su un regime semplice e genuino, ma anche di tanta attività fisica che gli ha permesso di perdere 30 kg.

Perdere peso, dimagrire non è mai facile, anzi. Si tratta di un percorso lungo e difficile che ha bisogno di tempo e pazienza per ottenere risultati. Antonino Cannavacciuolo lo sa molto bene e nelle foto sui social appare in buona forma arrivando a perdere fino a 30 kg. Una dieta che ha seguito frutto di risultati e di alcuni trucchi che qui sveliamo.

Dieta di Cannavacciuolo

Uno chef molto stimato, non solo per i piatti che è in grado di preparare, ma anche per la sua simpatia che lo hanno portato a essere apprezzato e considerato da moltissimi. Il noto cuoco non fa parlare di sé soltanto per i suoi piatti o come giudice di Masterchef, ma anche per la dieta che ha seguito e che gli ha dato grandi risultati.

In una intervista concessa al Corriere, ha parlato dei suoi tanti progetti, ma anche della dieta che segue. Non è un regime drastico o fai da te, ma si è semplicemente consultato con un esperto per uno stile di vita più sano e salutare per il suo fisico e stile di vita. Una dieta che possono seguire tutti e che permette un buon esito, come mostra lo stesso Cannavacciuolo.

Lo chef era giunto a pesare 155 kg con conseguenze e danni alla salute, tra cui il diabete. Rendendosi conto di non poter continuare in questo modo, considerando che aveva problemi a riposare bene ed era sempre stanco, ha deciso di cambiare rotta riuscendo a dimagrire ben 30 kg in due anni.

Per riuscire a perdere tutti questi kg, ha deciso di cambiare abitudini, non solo alimentari. Infatti, ha cominciato a fare attività fisica comprando anche un tapis roulant con cui allenarsi in casa. Fa flessioni e corsa. Si nutre di alimenti sani e leggeri che lo aiutano a dimagrire, ma anche a migliorare alcuni aspetti della salute che stavano prendendo una brutta piega.

Dieta di Cannavacciuolo: benefici

Seguire la dieta di Cannavacciuolo non significa soltanto dimagrire, ma apportare al proprio fisico e organismo i giusti benefici che permettono di agevolare il dimagrimento, ma anche di avere vantaggi su altri aspetti della salute migliorando le proprietà digerenti e saziandosi nel modo corretto proprio come ha fatto lui.

Un regime che si basa su alimenti genuini e sani, freschi, di stagione che gli permettono di stare in forma senza troppi sforzi o sacrifici. Come dice lui nelle interviste che concede, la bilancia da ora in poi deve soltanto scendere e non più salire, quindi riuscire a perdere sempre più chili provando a non ingrassare. più.

Inoltre, fare attività fisica unita all’alimentazione corretta ed equilibrata, è utile non solo per il fisico, ma anche perché va a migliorare la respirazione e l’attività cardiovascolare. Lo stesso Cannavacciuolo ha raccontato che quando si concede qualche sgarro o stravizio, poi si dedica all’esercizio con flessioni e corsa in modo da recuperare per aver mangiato troppo.

Per poter riuscire a perdere peso, la sua dieta si basa su un trucco, ovvero quello del compenso. Nel momento in cui Cannavacciuolo sa che deve partecipare a un evento e quindi lasciarsi andare a stravizi, cerca nei giorni che precedono o posticipano questo impegno di consumare dei pasti leggeri in modo da non eccedere troppo.

Dieta di Antonino Cannavacciuolo: integratore naturale

