La dieta di Caterina Balivo: cosa mangia e cosa fa per restare in forma

La conduttrice ha svelato il segreto della sua linea impeccabile: una dieta che dura solo 5 giorni!

Si tratta di uno dei volti più amati della tv, nota per i suoi anni alla conduzione di Detto Fatto e per la sua apparizione come investigatrice a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Di chi stiamo parlando? Di Caterina Balivo, ovviamente.

Splendida over 40, mamma di due bambini e donna in carriera sempre in forma, tanto che aveva anche partecipato a un’edizione di Miss Italia. Ma in cosa consiste esattamente la dieta di Caterina Balivo?

Caterina Balivo, la dieta che fa stare in forma

Il segreto per essere così in linea? Tutto merito della dieta mima digiuno, che ha dichiarato a Fanpage di seguire. Si tratterebbe di un regime alimentare di breve durata ma molto efficace, curato dal dott.

Walter Longo.

La dieta, a base di verdure, legumi secchi e cereali, va seguita per 5 giorni, consumando 1150 calorie il primo giorno e 800 nei restanti.

“Ci tengo a precisare che questa è una dieta preventiva antitumorale, non serve per dimagrire – aveva detto la Balivo – Lo so che sono magra, non devo dimagrire, non è che sono impazzita. Sto resettando il mio organismo”.

Seguire sempre uno specialista

La conduttrice inoltre aveva precisato che durante la dieta non averebbe potuto mangiare, con suo rammarico, pasta, carne, prosciutto, pane, tra i suoi alimenti favoriti. Aveva inoltre evidenziato che, nello scegliere una dieta, non bisogna mai affidarsi al fai da te ma è fondamentale chiedere l’aiuto di un professionista.

In un’altra occasione, la showgirl aveva dichiarato di essere salita di tre taglie ma di sentirsi felice a prescindere dal peso.