La dieta di Chiara Ferragni: come si mantiene in forma l’imprenditrice digitale

ll valore dell'attività fisica ma quando serve davvero e la bellezza del riposo: ecco la dieta di Chiara Ferragni e le regole con cui si tiene in forma

La dieta di Chiara Ferragni viene considerata come una specie di segreto militare che però segreto non lo è affatto, tanto che per capire come si mantenga in forma l’imprenditrice digitale basta esercitare buon senso e buon gusto. Se qualcuno infatti pensava ad un rigido regime alimentare per l’influencer si è sbagliato di grosso, tanto che la Ferragni a volte è la prima a ridere di questo “falso segreto”.

La dieta di Chiara Ferragni: nessun segreto

Innanzitutto Chiara conosce il valore dell’attività fisica ma conosce altrettanto bene la bellezza del riposo. Che significa? Che malgrado gli sfottò del marito Fedez la Ferragni tende a rimettersi in forma quando lo ritiene necessario, non a mantenere la forma come stato permanente e sacrificato. Na ha dato prova con le sua gravidanze e con il ricorso a palestra e massaggi, poi a qualche camminata con Leone.

Il must di Chiara: la “pizza autorigenerante”

Si, ma la dieta? Quella per come la vede Chiara può anche aspettare, anche perché lei è una influcencer e tutto vuole meno che mandare messaggi sbagliati su falsi miti estetici. Chiara Ferragni dice si a due cose per tenersi in forma ma felice: alla sana alimentazione ed alla possibilità che da essa si possa, anzi, si debba derogare e neanche tanto raramente.

Con cosa? Con il must mangereccio di Chiara: la famosa pizza “autorigenerante” che tanto le piace mangiare.