La dieta di Elettra Lamborghini: i suoi segreti per un fisico magro e tonico

Convertita al mondo vegetariano nel 2019 a causa di analisi "sballate": ecco la dieta di Elettra Lamborghini e segreti di un fisico magro e tonico

Contrariamente a quello che sembra la dieta di Elettra Lamborghini non è un segreto di stato e i suoi accorgimenti per un fisico magro e tonico sono figli di due fattori: attività fisica specie quando lo richiedessero le circostanze e cibi decisamente sani.

Attenzione però, si tratta di una categoria molto particolarie di cibi, accessibili a tutti ma che implicano una scelta di vita precisa.

Il “segreto” della dieta di Elettra Lamborghini

Ma come fa la cantante e regina del twerking e tenere in gran conto le abitudini a tavola con cui coniuga forme fisiche e forma del fisico? Con una parola che è una formula: Elettra Lamborghini è vegetariana ed il suo fisico perfetto è anche il prodotto di una giusta alimentazione.

Ecco spiegato dunque il miracolo di una vera icona curvy che però ha saputo dare al suo fisico un aspetto decisamente tonico, con addominali scolpiti frutto di ore di allenamento.

I valori alti e la scelta drastica del 2019

C’è un antefatto: nel 2019 Elettra ha dovuto cambiare le sue abitudini alimentari a causa della bilirubina troppo alta. Perciò ha deciso di diventare vegetariana, soprattutto dopo aver letto di come viene prodotta la carne.

Ma cosa mangia Elettra? Tanta frutta e verdura, poi i classici succedanei vegetali delle proteine animali. Quali sono? Legumi, soia in varie forme e tofu. Elettra è seguita da nutrizionisti e personal trainer e nella sua conquista di un fisico bello e sano ha una skill in più: Elettra Lamborghini non tocca praticamente mai, o in maniera talmente minimal da non fare testo, l’alcol.