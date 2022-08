La dieta di Elisa Isoardi: cosa mangia e come si allena per restare in forma

Cosa mangia Elisa Isoardi per restare sempre in forma? Ecco svelati i trucchi della conduttrice televisiva per avere un fisico asciutto e tonico

Elisa Isoardi, nota conduttrice televisiva italiana, nasce a Cuneo nel 1982, ma diventa nota sul piccolo schermo a seguito della sua partecipazione a Miss Italia edizione 2000, dove conquista il cuore di milioni di italiani. La Isoardi, da allora, ha sempre colpito per la sua eccezionale forma fisica, rimasta perfetta anche a tanti anni di distanza da quella prima partecipazione TV.

Elisa Isoardi, cosa mangia la conduttrice per restare sempre in forma

La Isoardi, sempre molto attiva sui suoi profili social, in particolare su Instagram, non manca di far vedere ai suoi seguaci quello che mangia per tenersi sempre in forma. La conduttrice mostra spesso ai suoi followers le sue colazioni o le sue merende proteiche a base di frutta e frutta secca. La donna ha spiegato in più di qualche storia Instagram, di non seguire una vera e propria dieta, ma di stare sempre attenta alla linea non eccedendo con le calorie.

Gli allenamenti di Elisa Isoardi: ecco come si tiene in forma

Come tutti sanno, per avere un’ottima forma fisica, una buona alimentazione non basta. Essa deve andare di pari passo con un allenamento mirato. La Isoardi ha raccontato di cimentarsi in tre o quattro workout settimanali: “Si cammina velocemente, passo spedito, buona salute. Comunque no non sto facendo la dieta, ma solo un regime alimentare sano per poi godermi un giorno a settimana libero.”