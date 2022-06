La dieta di Elisabetta Canalis: i segreti di bellezza della conduttrice

Dal ring alla palestra alla vita di tutti i giorni, ecco la dieta di Elisabetta Canalis ed i segreti di bellezza della dinamica conduttrice

La dieta di Elisabetta Canalis è quella di una donna dello spettacolo che ha l’alimentazione adatta ad una sportiva vera e tenace. I segreti di bellezza della conduttrice sono tutti concentrati in due cose: nel fatto che ovviamente è bella e nel fatto che quella bellezza la Canalis l’ha voluta corroborare con uno stile di vita salutare e grintoso.

Ma cosa mangia Elisabetta Canalis? A giudicare da come mena e da suoi ultimi successi sul ring della kickboxing parrebbe T Rex conditi con tritolo, ma in realtà la dieta della presentatrice è “solo” un perfetto modello di dedizione ma senza sacrifici “estremi”.

La dieta della “combattiva” Elisabetta Canalis

Le sue storie Instagram fanno fede sul tema e il primo step che la Canalis ha sottolineato è quello di “bere molto”.

E poi? Ecco cosa mangia in una giornata tipo: “Colazione con i cornflakes, a pranzo frullato di banane, proteine in polvere e burro d’arachidi”. C’è uno stacco netto con le ore finali della giornata e la Canalis lo rivela: “A cena mangio tutto, carboidrati e proteine“.

“Integratori si, ma non sono precisa”

Nell’alimentazione di Elisabetta Canalis, ormai combattente di rango agonistico in una disciplina molto severa, non mancano “integratori ed elettroliti, anche se non sono molto precisa”.

Poi la parolina magica che rende tutte le diete successi e non chimere: lo sport. “Cerco di fare 3 volte in totale tra boxe e kickboxing. Ora ho iniziato a fare anche un allenamento più completo con i pesi. A volte faccio pilates. Non ho una routine precisa”. In chiosa la bellezza: “Uso creme molto buone. Cerco trattamenti che agiscano sul collagene e sulle macchie solari, provo quello che mi ispira, ma niente da cui non si possa tornare indietro”.