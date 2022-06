La dieta di Elisabetta Gregoraci: i segreti di bellezza della conduttrice

42 anni e un fisico invidiabile: quali sono i segreti di bellezza di Elisabetta Gregoraci? Che dieta segue per tenersi in forma?

176 cm d’altezza, bellezza mozzafiato e fisico scolpito: qual è la dieta che permette a Elisabetta Gregoraci di essere sempre in splendida forma?

La dieta di Elisabetta Gregoraci

Fisico da urlo, addominali scolpiti e pancia piatta: il fascino di Elisabetta Gregoraci è veramente irresistibile.

A 42 anni e con un figlio di 12, Nathan Falco Briatore, il fisico della Gregoraci è ancora impeccabile. Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua passione per lo sport ma anche per la buona cucina, confermando che anche la dieta mediterranea può essere un’ottima alleata per la propria bellezza.

“Ho iniziato a fare karate all’età di 6 anni, diventando cintura nera, secondo dan e poi anche istruttrice.

Da sempre ho anche amato l’atletica leggera, un’altra passione che mi ha trasmesso mio padre, e sono diventata campionessa di salto in lungo e 80 metri. Purtroppo non riesco più ad allenarmi con costanza come facevo prima, perché mi divido tra gli impegni di mamma e quelli lavorativi. Cerco di allenarmi due volte a settimana, con delle sessioni più corte di circa 40 minuti dove faccio un po’ di cardio e qualche esercizio per gambe, glutei e addominali“, aveva raccontato.

Svelando invece i suoi segreti a tavola, la famosa showgirl aveva aggiunto: “Sono da sempre una buona forchetta e una grande mangiona. Mi piacciono molto i dolci e i carboidrati. Non riesco proprio a farne a meno. Con una mamma siciliana ed un papà calabrese, sono cresciuta con piatti abbondanti e molto conditi, per non parlare del ragù che faceva mia nonna”.

Il suo sgarro preferito? “Sicuramente il cioccolato, a cui non rinuncio mai, lo mangio praticamente ogni sera”.