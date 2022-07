La dieta di Federica Panicucci: i suoi segreti per avere un fisico impeccabile

L'amata conduttrice televisiva Federica Panicucci ha 55 anni, ma mantiene un fisico davvero invidiabile: ecco i segreti della sua bellezza

Nonostante le 55 primavere alle spalle, la bellissima Federica Panicucci mantiene un fisico davvero invidiabile. La conduttrice televisiva e showgirl italiana, attualmente impegnata in una vacanza da sogno alle Maldive, ha raccontato cosa mangia per restare sempre in forma.

La dieta di Federica Panicucci, cosa mangia la showgirl italiana?

Secondo quanto raccontato dalla Panicucci stessa, la showgirl non sta seguendo una vera e propria dita per mantenere il suo fisico sempre snello e tonico: “Non credo alle diete ma all’educazione alimentare.” La conduttrice, però, ha ammesso di limitare molto, nella sua alimentazione giornaliera, il consumo di cibi fritti, alcolici e dolci, con la sola eccezione di una fetta di torta qualche volta a colazione.

Il segreto è la moderazione e l’allenamento

Il segreto della Panicucci sembra quindi essere quello della moderazione. A tavola ci si può concedere un po’ di tutto, l’importante è non eccedere mai. Lei stessa ha raccontato di seguire un’alimentazione bilanciata, di non sdegnare ogni tanto una buona pizza, ma per bilanciare, deve poi mangiare qualcosa meno nei giorni successivi. Infine, la Panicucci, che ha un passato da amante dello sport, ancora oggi frequenta spesso la palestra, impegnandosi almeno 3 volte a settimana in un buon allenamento fra cardio e pesistica.