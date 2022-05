La dieta di Francesca Michielin: cosa mangia la cantante per restare in forma?

Francesca Michielin sta per tornare ad X-Factor a dieci anni dalla sua partecipazione come concorrente. La neo-conduttrice svela la sua dieta

La bella e bravissima canatante Francesca Michielin, ha recentemente svelato che cosa mangia per restare in forma. La Michielin, che presto tornerà ad X-Factor in veste di conduttrice, ha raccontato il suo tentativo di diventare completamente vegetariana.

Francesca Michielin, l’intervista a Radio DEEJAY

Poche settimane fa, la cantante aveva svelato ad Alessandro Cattelan, durante un’intervista a radio DEEJAY, di star tentando di diventare vegetariana. La fragazza ha spiegato di essere diventata un’ambientalista già nel lontano 2007, e la sua scelta alimentare dipende in parte proprio da questo: “La cosa che ha acceso la vena ambientalista più consapevole è stato il Live Earth del 7 luglio 2007. Ero in prima media, mi ricordo che l’ho visto e ho detto: “Oddio!.”

La dieta di Francesca Michielin: mangiare vegetariano per l’ambiente e per il portafoglio

Uno dei luoghi comuni ripetuti da chi non conosce bene i principi della cucina vegetariana è che per avere delle buone materie prime si debbano spendere molti soldi. Un luogo comune che la Michielin vuole smontare: “Quando cerchi di mangiare più vegetale, pensi di spendere di più. In realtà le verdure e i legumi non costano molto e puoi fare un sacco di ricette. Secondo me è bello prendersi il tempo per provare a fare le cose.

Se sono vegetariana? Ci sto provando con tutte le mie forze.”