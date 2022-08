Ecco come si mantiene in forma ed in salute la regina del trono over di Uomini e Donne, la dieta di Gemma Galgani e cosa mangia per tenersi in forma

La dieta di Gemma Galgani, cosa mangia per tenersi in forma una delle reali protagoniste del trono over di Uomini e Donne è noto grazie ad una intervista rilasciata a Di Più TV. E nella forma fisica di Gemma ha gioco una scelta di vita radicale con qualche rimpianto per un particolare tipo di alimento pregiato.

Che significa?

La dieta di Gemma Galgani è vegetariana

Che la “nemica” storica di Tina Cipollari che da “over 60” sfoggia un fisico da 35enne è vegetariana e segue un regime alimentare ferreo e che non consente alcun tipo di deroga. I media spiegano che Gemma “non mangia alcun cibo di origine animale e non permette nessuna eccezione”. Ha spiegato Gemma a Di Più Tv: “Cerco di mangiare in modo sano.

Da parecchi anni ormai sono vegetariana”.

“Il rimpianto? I piatti a base di pesce”

Il suo grande anche se solo occasionale rimpianto: “A volte, lo ammetto, mi viene la tentazione di gustare il pesce, un alimento che mi piaceva tantissimo, ma resisto”. E per l’attività fisica? “Sono direttrice di sala al Teatro Colosseo di Torino e per il mio lavoro cammino molto, tutto il giorno”. Le regole di Gemma per tenersi in salute ed in forma sono evidenti quanto basiche e realizzabili da chiunque abbia spirito di sacrificio: dieta vegetariana, cibo sano e tanto tanto cammino.