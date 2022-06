La dieta di Giulia Salemi: cosa mangia e come si mantiene in forma l’influencer?

I segreti dell'influencer Giulia Salemi per mantenersi sempre in forma, con un fisico tonico e perfetto: la dieta e l'allenamento

Giulia Salemi, terza a Miss Italia nel 2014 e nota influencer, passata anche in televisione nei reality Grande Fratello Vip e Pechino Express, ha da sempre un fisico tonico e atletico. Ecco tutti i segreti della sua dieta e dei suoi allenamenti.

Giulia Salemi, come si tiene in forma l’influencer

Che dieta segue Giulia Salemi per restare sempre in forma? Dalle informazioni che circolano sembra che l’influencer, abbia seguito diversi regimi alimentari. Al momento la ragazza classe ’93 non segue una dieta specifica, ma mangia un po’ di tutto stando attenta ad alimentarsi solo di cose sane. Certo, non si lascia scapparte l’opportunità di qualche peccato di gola: in particolare la Salemi è molto amante del cioccolato.

Gli allenamenti di Giulia Salemi

Per restare in forma la Salemi non si affida solo alle diete, ma anche alle sue sessioni di allenamento. La ragazza è grande appassionata di fitness, soprattutto in questi ultimi tempi in cui, come ha dichiarato lei stessa qualche tempo fa, è molto più dinamica. Il suo sport preferito resta ancora lo sci, ma ama praticare anche la boxe e il kitesurf.