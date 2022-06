La dieta di Milly Carlucci: tutti i segreti di bellezza della conduttrice

Cosa mangia Milly Carlucci per tenersi in forma? A colazione kiwi e salato, a pranzo cibo proteico e a cena si concede pasta o riso.

Si avvia verso le sue 68esime candeline e nonostante le due gravidanze, il suo fisico è ancora invidiabile. Milly Carlucci piace per il suo carisma, la sua energia e la simpatia che le appartiene, ma anche la sua bellezza è davvero notevole.

Quali sono i suoi segreti per tenersi in forma?

La dieta di Milly Carlucci

Milly Carlucci è stata una sportiva professionista e campionessa di pattinaggio sul ghiaccio. Conosce bene l’importanza di un’alimentazione sana e di tanto allenamento.

La presentatrice Rai fa almeno mezz’ora di ginnastica tutte le mattina, fa stretching, addominali e dorsali. Il suo regime alimentare è suggerito dal nutrizionista e si rivela un ottimo consiglio per chi vuole rimettersi in forma in vista dell’estate.

In particolare, predilige frutta e verdura di stagione, di cui deve assumere almeno tre porzioni a settimana. Mangia i legumi e la carne bianca. Nella sua dieta manca invece il pesce, perché è allergica. Inoltre, è intollerante al glutine e al lattosio. Le allergie, sfortunatamente, limitano qualsiasi regime alimentare, ma la Carlucci cerca di variare con cibi diversi.

A colazione, per esempio, non mancano pane di grano saraceno tostato con olio extravergine e kiwi.

A pranzo predilige i cibi proteici, come carne bianca, uova, formaggi stagionati e verdura amara saltata in padella con zenzero e curcuma. In alternativa, sceglie un’insalata di rucola con semi di pinoli e basilico o menta, mandorle e noci. Per cena, infine, si concede una pasta o riso basmati, rosso o venere, saltati in padella con erbe aromatiche.