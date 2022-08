La dieta di Roberta Capua: i piatti a cui la conduttrice non può rinunciare

Ecco i piatti di cui Roberta Capua non può fare a meno per la sua dieta

Con il suo programma di show-cooking “L’ingrediente perfetto” Roberta Capua fa compagnia a milioni di italiani tutte le domeniche mattine su La7. L’ex Miss Italia, passata da Buona domenica e Unomattina, propone ogni settima nuove ricette in tv, puntando molto sul binomio cibo-benessere, ma quali sono gli ingredienti ed i piatti preferiti dell’amata celebrity? Lei come altre, tra cui Bianca Guaccero, ha confessato cosa le faccia perdere la testa in cucina e cosa a proprio debba rinunciare.

I piatti a cui Roberta Capua non rinuncia ignorando la dieta

La conduttrice e donna dello spettacolo ha ovviamente un occhio di riguardo per la propria dieta, ma non si vieta qualche piccola eccezione, soprattutto se a tentarla sono i suoi tipi di alimento preferiti, i dolci: “Amo molto i dolci, senza di essi non potrei farcela. Li adoro a tal punto che durante pranzi e cene spesso preferisco limitarli durante le portate principali per poi concedermi un ricco e soddisfacente dessert”.

Sul podio delle preferenze, un classico di tutti gli amanti dei dolci: “Il gelato è una di quelle cose che mangerei ventiquattro ore su ventiquattro durante tutte le stagioni”.

A livello più generale Roberta ama la dieta mediterranea, continua a mantenere una certa attenzione alla linea ma senza fare drammi né renderla un’ossessione, nonostante la guerra dichiarata ai carboidrati, il suo piatto preferito rimane infatti una sostanziosa parmigiana di melanzane, probabilmente con accompagnamento finale di un bel gelato.