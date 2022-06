La dieta di Valeria Marini: come si mantiene in forma la showgirl

Pochi carboidrati e calorie ridotte, abbinato a pasti iperproteici e frullati di erbe e verdure: tutti i segreti della dieta di Valeria Marini.

Ecco come è tornata in super forma per l’estate la celebre showgirl italiana Valeria Marini: un mix perfetto tra dieta e allenamento fisico.

I segreti della dieta di Valeria Marini

Ecco come è dimagrita Valeria Marini. Il segreto della sua forma fisica invidiabile si chiama “dieta tisanoreica“, ed è un particolare regime alimentare messo a punto da Gianluca Mech, un imprenditore del settore erboristico.

La dieta si basa su pasti iperproteici e preparati con una forte base di verdure. Nello specifico, sono soprattutto frullati e mix di erbe a permettere di dimagrire, migliorare il metabolismo e accelerando il dimagrimento. Tra le altre star seguaci della dieta tisanoreica, figura anche Belen Rodriguez.

Come funziona la dieta tisanoreica

Il regime alimentare della dieta tisanoireica prevede un ridotto valore calorico e un basso contenuto di carboidrati, e sfrutta il meccanismo della chetosi: il rilascio delle sostanze di rifiuto che l’organismo rilascia quando c’è carenza di zuccheri.

Gli alimenti tisanoreici danno all’organismo proteine, che contengono un alto valore nutritivo, e amminoacidi essenziali arricchiti di fibre che migliorano l’assimilazione delle proteine e stimolano l’attività dell’intestino.

In genere questi frullati tisanoreici arrivano da erboristi esperti o si trovano sotto formula già pronta in farmacia, ma si tratta di preparati che in tutto e per tutto sostituiscono i pasti.