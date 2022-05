La dieta di Victoria dei Maneskin: come si mantiene in forma la bassista

Alcol poco e solo per brindare e grassi di bassa qualità banditi senza eccezioni: la dieta di Victoria dei Maneskin con cui la bassista è sempre al top

La dieta di Victoria De Angelis dei Maneskin è un concentrato di buon senso e buon gusto: ecco come si mantiene in forma la scatenata bassista del gruppo rock italiano che sta scalando la musica del pianeta. Il dato di partenza è semplice: per Victoria non esiste nessuna alimentazione legata alla mistica del rock “maledetto” ma tanta attenzione ai cibi giusti ed è un trend generale che, anche a fare la tara alla loro giovane età, riguarda tutti gli altri componenti del gruppo.

Ecco la dieta di Victoria dei Maneskin

Ma Victoria in particolare, che ha un suo personalissimo appeal, è una ragazza che segue precise abitudini alimentari che le consentono di mantenersi non solo in forma per le sue scatenate performances “on stage”, ma anche da un punto di vista dello stato di salute generale e del rapporto con se stessi. La parola d’ordine è “evitare”. Cosa? Ogni tipo di cibo spazzatura o di approccio troppo fast. Via gli alimenti confezionati, pochissimi grassi e mai di bassa qualità e morigeratezza assoluta con l’alcol.

Il “peccato” della bassista si chiama lasagna

Victoria si concede insieme al massimo due calici di vino nelle serate speciali. I Maneskin si sono avvalsi in studio in Lombardia di una cuoca privata. Chi è? Si tratta di Renata Laria e a DiPiù Tv ha svelato alcuni piccoli segreti, in primis di Victoria. Il suo piatto preferito? di Un lasagnetta di grana realizzata con pasta sfoglia fresca, ragù e cialda di formaggio grana.