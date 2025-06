La difesa di Andrea Sempio: parole forti sull'innocenza nel caso di Chiara Poggi

“Credo nell’innocenza di Andrea Sempio fino a prova contraria”. Sono parole forti quelle pronunciate dall’ex generale e comandante del Ris, Luciano Garofano, all’arrivo in questura a Milano. Qui, si svolge l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Sempio è indagato per questo delitto, per il quale è stato già condannato in via definitiva Alberto Stasi.

Un nuovo inizio per le indagini

Garofano, consulente della difesa di Sempio, ha spiegato che oggi si apriranno alcuni reperti cruciali per l’indagine: “Valuteremo la catena di custodia e lo stato di conservazione, e inizieremo a effettuare campionature”. La tensione è palpabile. I giornalisti sono presenti in massa, pronti a cogliere ogni parola, ogni dettaglio. Il destino di un uomo è appeso a un filo.

Il valore della prova scientifica

L’ex generale ha continuato, sottolineando l’importanza di queste analisi: “Dobbiamo verificare lo stato dei reperti e fare delle campionature che saranno sottoposte all’analisi del DNA. Questa è la fase cruciale dell’incidente probatorio, dove si concentreranno gli sforzi per far luce su questa nuova indagine”. Garofano crede fermamente nel valore della scienza per dirimere le controversie legali.

“Il risultato è ciò che conta”, ha chiosato, evidenziando la necessità di un’attenta osservazione di ciò che emergerà. La battaglia legale si fa sempre più serrata e le aspettative sono alte. Ma quali saranno i risultati di questa nuova fase?

Un caso che continua a far discutere

L’omicidio di Chiara Poggi ha suscitato un interesse mediatico senza precedenti. Le domande sul suo assassino e sulla sua vita continuano a rimanere senza risposta. Chi è l’assassino? Quali verità si nascondono dietro a questa tragedia? La figura di Sempio, ora al centro di questo dramma, continua a essere oggetto di dibattito. La sua difesa è una lotta per la dignità e la giustizia.

Il futuro del caso Sempio

La situazione è in continua evoluzione. Le campionature e le analisi potrebbero rivelare dettagli inediti, capaci di cambiare le carte in tavola. Il momento è decisivo. Garofano, con la sua esperienza, sa bene che ogni piccolo particolare può essere determinante. Il processo è solo all’inizio, ma la pressione aumenta. I riflettori sono puntati, e il pubblico aspetta un esito che potrebbe riscrivere la storia di questo caso.