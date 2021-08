La difficile passeggiata degli orsi fra i ghiacci dell’Artico

Roma, 27 ago. (askanews) – Immagini spettacolari di alcuni orsi polari a spasso fra i ghiacci dell’Artico; girate da AFPTV il 16 e il 22 agosto di quest’anno nel Canale Britannico nella Terra di Francesco Giuseppe, in Russia. Gli orsi appaiono in buona salute ma camminano a fatica sulla banchisa in molti punti malferma. Ad ammirarli, i membri della spedizione Ledokol Znanii a prua del rompighiaccio a propulsione nucleare 50 Let Pobedy (50 anni dalla vittoria) che navigava nel Canale Britannico.