La direttrice d’orchestra Lyniv: “Questa guerra riguarda tutti”

Bologna, 25 feb. (askanews) – Oksana Lyniv, direttrice musicale del Teatro comunale di Bologna, si prepara al concerto di sabato 26 febbraio. Ma sta anche vivendo ore di trepidazione come tutti gli ucraini lontani dal proprio paese.

“Ci siamo svegliati in una nuova realtà, alle cinque del mattino la Russia ha iniziato l’invasione del nostro paese. Mi ha svegliato una telefonata di mia mamma che gridava terrorizzata: l invasione è cominciata .

Bombardano anche la piccola città dove sono nata. Sto cercando di contattare il resto della mia famiglia e anche i musicisti dell’Orchestra sinfonica giovanile ucraina”.

Nata a Brody, una piccola cittadina dell’oblast di Leopoli nell’Ucraina occidentale, Lyniv è la prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice in una Fondazione lirico-sinfonica italiana. Da ore sta raccontando con ogni mezzo a disposizione le ore più drammatiche della crisi.

“Ora tutti sono responsabili per questa nuova situazione e per la pace in Europa, perchè l’Ucraina è il Paese più grande dell’Europa e ora siamo bombardati anche ai confini con l’Ue. Per otto anni le sanzioni non hanno fermato Putin, e ora sta mostrando la sua vera faccia. Chi rimane in silenzio, chi non si oppone a questa situazione sta sostenendo il nuovo dittatore. Quindi quando potete condividete le vostre emozioni, i vostri post, e potete trovare anche persone da contattare. Perché la nostra nazione non si arrenderà mai, fino all’ultima goccia del nostro sangue. L’Ucraina non accetterà mai questa aggressione, non rinuncerà mai alla sovranità. Per favore sosteneteci, state con gli ucraini, vi siamo molto grati”.

Lyniv ha fatto suo anche l appello che il sindaco di Milano Beppe Sala ha rivolto al celeberrimo direttore Valery Gergiev, in questi giorni impegnato alla Scala nella Dama di Picche di Cajokovski, chiedendogli di dissociarsi da Vladimir Putin di cui è amico.