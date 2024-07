La direttrice Palestine Youth Orchestra: "Suoniamo per la resistenza"

Roma, 17 lug. (askanews) – Concerto contro la guerra a Gaza della Palestine Youth Orchestra (PYO) ad Amman, in Giordania. L’orchestra è diretta da Lamar Elias, prima direttrice donna palestinese, nonché direttrice artistica della Toulouse Student Symphony Orchestra:

“L’esistenza dell’orchestra in queste circostanze e il fatto che stiamo insieme è molto importante. Per noi (come palestinesi) è una forma di resistenza. La musica è un’espressione di cultura e l’occupazione sta cercando con tutti i mezzi di cancellare la cultura e l’identità palestinese. Questo è il minimo che possiamo fare per preservare la cultura e l’identità palestinese”.

Creata nel 2004 dal Conservatorio Nazionale di Musica Edward Said, la Palestine Youth Orchestra riunisce circa 120 giovani musicisti di origine palestinese residenti in tutto il mondo.

“La musica ispira le persone e scatena le rivoluzioni, come abbiamo visto durante l’Intifada palestinese, e oggi il suo ruolo è molto importante nell’unirci. Questa orchestra rappresenta l’unità della geografia della Palestina, riunendo persone del nord, del sud e della diaspora”, ha aggiunto.