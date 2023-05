Home > Video > La discussione tra un carabiniere ed una signora: "Lei mi ha dato del razzista" La discussione tra un carabiniere ed una signora: "Lei mi ha dato del razzista"

"Lei mi ha chiamato per un intervento e non mi mostra i documenti. Lei mi ha detto che tratto meglio il signore perché è italiano, lei mi ha dato del razzista. Non si permetta di dirlo, offende questa divisa". La discussione tra un carabiniere ed una signora ucraina che ha chiamato le forze dell'ordine perché le hanno sporcato fuori casa, rifiutandosi però di mostrare il suo documento.