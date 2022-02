La disperazione degli abitanti di Chuguev dopo il bombardamento

Chuguev, 24 feb. (askanews) – Attoniti e disperati sono gli abitanti di Chuguev, città che si trova nella zona orientale dell’Ucraina confinante con le autoproclamate Repubbliche filorusse di Luhansk e Donetsk, colpita dall’attacco russo. I palazzi sono gravemente danneggiati. Le esplosioni sono state registrare anche altrove nella regione di Kharkiv, quella in cui si trova Chuguev. I pompieri e i soccorritori sono al lavoro per mettere in sicurezza gli edifici colpiti.