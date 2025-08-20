"La Divina Commedia" diventa un videogioco dark-fantasy

Milano, 20 ago. (askanews) – Immergersi nel mondo di Dante e della sua opera nei panni di un guerriero poeta intrappolato nell’Inferno circondato da demoni da sconfiggere. È il mondo del videogioco “La Divina Commedia”, il nuovo progetto dello studio di sviluppo milanese Jyamma Games, presentato durante l’Opening Night Live che ha inaugurato l’edizione 2025 di Gamescom.

Il gioco arriva dopo il debutto con “Enotria: The Last Song” dello scorso settembre.

Ispirato all’opera monumentale di Dante Alighieri, si presenta come un RPG d’azione dark-fantasy con tratti hack and slash, ambientato in un universo visionario che reinterpreta l’immaginario dantesco.

La Divina Commedia sarà disponibile su Steam e su altre piattaforme che verranno annunciate in seguito.