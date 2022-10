La domanda di Letta a Meloni: “Chi danneggia l’Italia all’estero?”

Il tweet in forma di domanda di Letta a Meloni che replica dopo la richiesta di "scusarsi" per le critiche: "Chi è che danneggia l'Italia all'estero?"

Nelle ore cruciali della formazione tormentata di un governo non immune da difficoltà arriva la domanda di Enrico Letta a Giorgia Meloni: “Chi danneggia l’Italia all’estero?”. Oggi, 20 ottobre, è il giorno del potenziale avvio delle consultazioni dal presidente Mattarella e il segretario uscente del Partito Democratico ha attaccato la premier in pectore sui temi caldi del momento.

Letta ha scritto nelle ore scorse: “Oggi si gioca la partita relativa a vicepresidenze, questori e segretari d’aula, dopo un’altra giornata nei Palazzi andata avanti in una girandola di riunioni”.

“Chi danneggia l’Italia all’estero?”

Ed Enrico Letta, segretario uscente del Pd ha ovviamente preso il caso Berlusconi-Putin per una polemica all’indirirzzo della premier in pectore Giorgia Meloni. C’è un precedente ovviamente: Meloni aveva chiesto a Letta di “scusarsi” per le affermazioni in Europa, a Bruxelles, sul governo di centrodestra.

Letta lo aveva definito pericoloso in senso lato e la leader di Fdi non ci era stata per nulla.

Il tweet del segretario dei Dem

Ha scritto Letta su Twitter: “Domanda per Giorgia Meloni. Chi danneggia l’Italia all’estero?”. E ancora: “L’opposizione che fa l’opposizione? Il Presidente della Camera che delegittima le sanzioni alla Russia? Gasparri contro la 194? Berlusconi che riallaccia i rapporti con l’invasore dell’Ucraina?“.