Scatti che ritraggono il relax e la domenica golosa di Ilary Blasi che cade in tentazione e scrive a cosa davvero non sa resistere

Sarebbe bastato concentrarsi su quegli emoticon con tanto di cuoricini per capire di che portata sia stata la domenica golosa di Ilary Blasi e lo strappo alla regola della conduttrice. Sui social Ilary ha tessuto le lodi di un particolare tipo di dolce che ha spinto l’ex signora Totti ed oggi felice compagna di Bastian Muller a dimenticare la sua dieta. Il dato aggiuntivo poi è quello per cui la Blasi è molto attiva sui propri profili social.

La domenica golosa di Ilary Blasi

Ed è proprio su di essi che lei posta storie o immagini che la ritraggono insieme ai suoi figli. Oppure scatti che mettono in mostra outfit e scelte di dress-code sfoggiate durante le dirette dell’Isola dei Famosi. Stavolta però Ilary ha fatto “di meglio” e la conduttrice romana ha pubblicato su Instagram il sunto di uno dei suoi vizi “golosi”.

Instagram e dolci: “Il mio vizio, la mimosa”

Il tutto per mostrare poi come si rilassi lei la domenica pomeriggio. La Blasi ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra un’invitante torta con panna e fragoline di bosco. E sotto il post scritto: “Il mio vizio: la mimosa”, il tutto ovviamente condito da un emoticon con gli occhi a cuoricino. C’è anche una seconda foto, anche quella senza il suo Bastian, in cui Ilary si mostra ai suoi follower mentre prende il sole e scrive semplicemente “Domenica”.