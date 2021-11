La donna che occupava abusivamente la casa di Ennio: “Non sapevo ci abitasse qualcuno”

"Non sapevo ci abitasse qualcuno", così la donna che occupava in maniera impropria la casa di Ennio.

I carabinieri di Cinecittà, Roma, hanno sgomberato nella mattina di oggi, 5 novembre, un appartamento che dallo scorso 13 ottobre era occupato abusivamente da una donna e dal suo cane. La casa in questione è quella del signor Ennio, 86enne che si era trovato l’abitazione occupata al suo ritorno dopo alcuni giorni trascorsi fuori per delle visite mediche.

La donna che occupava casa di Ennio

I carabinieri in quel caso erano immediatamente intervenuti, ma per fare sgomberare la donna era necessarioo l’intervento di un magistrato che disponesse di liberare l’appartamento. Ennio è dunque potuto tornare nella sua casa solo oggi, anche se l’abitazione sarebbe stata lasciata in condizioni pessime. Questo avrebbe provocato all’uomo un piccolo malore, ma per fortuna tutto si è sarebbe risolto in poco tempo.

Occupava casa di Ennio, le parole della donna

A far discutere sono anche le parole riportate da Fanpage dalla donna che occupava abusivamente l’abitazione di Ennio la quale ai militari avrebbe detto di non essere a conoscenza del fatto che qualcuno abitasse in quella casa.

È sempre dalle forze dell’ordine che si apprende poi che la donna sarebbe stata collaborativa al momento della presentazione dell’ordinanza del giudice.

Sembrerebbe inoltre che la donna non fosse sola nell’occupazione, sarebbe infatti stata aiutata da altre persone ancora non indentificate.