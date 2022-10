La famiglia di Alessandra Matteuzzi denuncia 25 haters fra cui anche l'autore del post su "come andava conciata, ovvio che il ragazzo era geloso"

La famiglia di Alessandra Matteuzzi denuncia 25 haters ed i parenti della 56enne ammazzata a martellate davanti la sua casa di Bologna dal 27enne ex compagno Giovanni Padovani, ricorrono alla Polizia Postale. Alessandra Matteuzzi fu assassinata a il 23 agosto scorso in via dell’Arcoveggio e dopo la sua morte alcuni commenti social avevano commentato la tragedia in maniera del tutto incivile.

La famiglia di Alessandra denuncia gli haters

Ecco perché, secondo il Resto del Carlino, i suoi cari hanno querelato gli haters che hanno insultato Alessandra sui social, in particolare Instagram e Facebook. La denuncia riguarderebbe venticinque “odiatori” del web e la polizia postale sta risalendo alla loro identità. A far fede un esposto presentato in Procura da cui la mgistratura competente individuerà eventuali profili penali di responsabilità ascrivibili a persone.

Il post su “come andava conciata”

Fra i segnalati ci sarebbe anche Donatello Alberti, direttore della Croce Bianca di Ferrara, per il post: “Comunque anche lei come andava conciata, ovvio che il ragazzo era geloso”. I familiari di Alessandra sono assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini e per loro alcuni commenti hanno “offeso reputazione e memoria, peraltro in un momento di particolare fragilità e sconforto della famiglia”.