La famiglia secondo Eduardo, nei film su Rai1 con Castellitto

Torino, 29 nov. (askanews) – Sergio Castellitto torna ad interpretare per la tv le commedie di Eduardo De Filippo, diretto da Edoardo De Angelis. Questa volta si tratta di “Sabato, domenica e lunedì”, in onda il 14 dicembre, e “Non ti pago”, il 21, sempre su Rai1. Entrambi i film sono stati presentati in anteprima al Torino Film Festival e fanno parte di un progetto che aveva portato nel 2020 in tv “Natale in casa Cupiello”, sempre con Castellitto nel ruolo principale e De Angelis dietro la macchina da presa.

Il regista spiega: “Durante le riprese di Natale in casa Cupiello”, si è verificata una forma di innamoramento ancora più profonda nei confronti di quella che esisteva dei testi di Eduardo. E anche di un innamoramento nei confronti dell’attore-autore Sergio Castellitto. Abbiamo avuto il desiderio di comporre una trilogia che parli di famiglia. Perché Eduardo si è interrogato molto su questo tema. Soprattutto Eduardo, già nel momento stesso in cui pronunciava la parola famiglia, ne raccontava la crisi.

Nel momento stesso in cui pronunciava la parola padre parlava di crisi del patriarcato. E in questi tre testi vediamo un essere umano di genere maschile alla ricerca disperata del proprio ruolo”.

Straordinario il cast di entrambi i film: in “Sabato, domenica e lunedì” ci sono, tra gli altri, Fabrizia Sacchi, Giampaolo Fabrizio e Maria Rosaria Omaggio. Mentre accanto a Castellitto in “Non ti pago” vediamo Maria Pia Calzone, Pina Turco e Giovanni Ludeno.